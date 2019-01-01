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بالفيديو.. عناق حار يظهر عمق العلاقة بين «بوتين» ورئيس الوزراء الإيطالي

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 3:20 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 3:20 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، الجمعة، مقطع فيديو أظهر عمق الصداقة التي تربط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، حيث التقيا في مطار روما وتعانقا بحرارة وسعادة غامرتين.

يذكر أن بوتين وبرلسكوني تجمعهما صداقة قديمة، وهما على اتصال حتى بعد أن غادر الملياردير الإيطالي منصبه على رأس الحكومة الإيطالية، وزار موسكو والتقى بالرئيس الروسي عدة مرات في السنوات الأخيرة، لتعزيز العلاقات بين روما وموسكو.

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بزيارة خاطفة إلى روما والفاتيكان للقاء المسؤولين الإيطاليين والبابا فرنسيس؛ لإجراء مباحثات بين البلدين.


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