إنزاجي: الهلال قدم صورة رائعة في كأس العالم للأندية

أعرب سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي ظهر به فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وغادر نادي الهلال السعودي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الهزيمة أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين مقابل هدف، على ملعب كامبينج وورلد، لحساب الدور ربع النهائي.

وقال سيموني إنزاجي في تصريحات نقلتها قناة إم بي سي مصر تو: "لقد كانت مباراة متوازنة، وحماسية، وتم حسمها في الشوط الثاني، وأريد أن أهنئ فريق فلومينينسي الذين لعبوا بشكل جيد".

وأضاف المدرب الإيطالي: "أهنئ لاعبي فريقي أيضًا، لقد كانت هناك أحداث أثرت على المباراة.. اللاعبون قدموا ما لديهم، لقد قدمنا بطولة جيدة، ونحن فخورون بما قدمناه".

وأتم سيموني إنزاجي تصريحاته قائلًا: "أنا سعيد للغاية بالتواجد مع الهلال، لقد أظهرنا صورة رائعة في المونديال، وقدمنا صورة السعودية بشكل جيد للغاية، لقد شكرت اللاعبين واحدًا تلو الآخر".

وتغلب نادي فلومينينسي البرازيلي على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب كامبينج وورلد، لحساب الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025.