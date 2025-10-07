الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تضاعف الطاقة المتجددة بحلول عام 2030

توقعت الوكالة الدولية للطاقة في أحدث توقعاتها متوسطة الأجل الصادرة اليوم الثلاثاء، أن تزيد الطاقة الإنتاجية العالمية للكهرباء المتجددة أكثر من الضعف بحلول عام 2030.

إلا أن الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، ألمحت إلى تراجع حجم النمو بالمقارنة مع العام الماضي، حيث "يرجع ذلك في الأساس إلى وجود تغييرات في السياسات بالولايات المتحدة والصين".

وأشارت إلى الإلغاء التدريجي للحوافز الضريبية الفيدرالية في توقيت مبكر، إلى جانب تغييرات تنظيمية أخرى في الولايات المتحدة، ما أدى إلى خفض توقعات نمو مصادر الطاقة المتجددة بالسوق الأمريكية بنحو 50%.

كما أن تحول الصين من الرسوم الجمركية الثابتة إلى المزادات، أدى إلى تراجع توقعات النمو في تلك السوق.