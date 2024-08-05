واشنطن تصادق على إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل

صادقت الولايات المتحدة على إرسال شحنة قنابل لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك حسبما أفادت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، اليوم الاثنين، عن تقرير الصحيفة الذي تحدث عن إرسال قنابل «Mark 83» التي يبلغ وزنها نصف طن.

وبينما تهدد إيران بالانتقام لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ويتعهد حزب الله بالانتقام لاغتيال قائده العسكري الأعلى فؤاد شكر، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز دعمها لإسرائيل.

وتنشر واشنطن أسطولا كبيرا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع في المنطقة، تحسبا لأي توتر محتمل.

وعلمت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية أن قرار المصادقة على إرسال قنابل «Mark 83» اتخذ حتى قبل التصعيد الحالي.

وفي المقابل، يظل مصير قنابل «Mark 84» الأثقل، التي يبلغ وزن كل منها طنا واحد، غير مؤكد، مع عدم وجود إشارة واضحة إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على نقلها إلى إسرائيل.

وستنضم هذه القنابل التي يبلغ وزنها نصف طن إلى حوالي 1700 قنبلة من طراز «Mark 82» تزن كل منها ربع طن، كانت أمريكا قد سلمتها إلى إسرائيل في وقت سابق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في المنطقة.

وعبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، عن أمله في أن تتراجع إيران عن موقفها رغم تهديدها بالانتقام لاغتيال هنية.

وحثت الولايات المتحدة، الأربعاء، رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان على البدء في التخطيط للمغادرة على الفور.