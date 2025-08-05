اسم يحيى السنوار يثير الجدل بعد ظهوره ضمن قائمة المواليد في مستشفى ألماني

اعتذر مستشفى في شرق ألمانيا، يوم الإثنين، بعد أن نشر قائمة بأسماء الأطفال المولودين في قسم الولادة، تضمنت اسم يحيى السنوار، القائد السابق لحركة حماس الفلسطينية في غزة.

وذكر قسم التوليد في مستشفى جامعة لايبزيج إن الأسماء نُشرت "حصريا بناء على طلب أو بموافقة الوالدين."

وأضاف المستشفى في بيان: "قمنا اليوم بنشر الأسماء الأولى للمواليد الجدد على قناة التوليد الخاصة بنا، كما نفعل يوميا."

وأعلنت أن المستشفى سيراجع إجراءاته الداخلية من أجل التعامل مع مواقف مشابهة بحساسية أكبر مستقبلا.

واستشهد السنوار على يد جنود إسرائيليين في جنوب غزة في أكتوبر الماضي، بعد عام من بدء إسرائيل حربها ضد حماس.