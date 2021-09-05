حبس متهم بحيازة سلاح أبيض وقتل مدرس في الإسكندرية 4 أيام

قررت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس، شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح أبيض "بدون ترخيص"، والتسبب في مقتل مدرس لغة عربية، يدعى، حسن جوهر، 53 عامًا، وطلبت تحريات المباحث، والتقارير الطبية الخاصة بمناظرة الجثمان، وأقوال شهود عيان الواقعة.



وكان المجني عليه لقي مصرعه، متأثرًا بإصابته بطعن بسلاح أبيض سكين "طيرة" في الجانب الأيمن، ما أسفر عن خروج الكلى من مكانها؛ وذلك إثر مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم، أثناء جلوسه على المقهى، في منطقة شُدس.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين، على قارعة أحد المقاهي، أسفرت عن إصابة أحداهما، ثم لقي مصرعه في وقت لاحق متأثرًا بجراحه.



وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ، وفحصه، تبين من المعاينة الأولية أنه أثناء جلوس المجني عليه على إحدى المقاهي عقب انقضاء صلاة العشاء، وعند ذلك فوجئ بدخول شخص، يقوم بالتعدي على المتواجدين بالألفاظ والسباب، فحاول منعه، إلا أن المتهم رفض اعتراضه، ونشبت بينهما مشاجرة تعدى عليه فيها بالضرب، ومزق له قميصه الذي يرتديه.



وأفاد شهود العيان للشرطة، بأن المجني قام عقب ذلك بالاتصال بأسرته، لإرسال قميص له بدلًا من الذي مُزقَ، وأثناء حضور نجله به، فوجئ بدخول المتهم إلى المقهى، رفقه شقيقه الأخر، وتعدى عليه بسلاح أبيض، فسقط غارقًا في دمائه، وتم نقله إلى المستشفى، لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة.



وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وشقيقه، وبمواجهتهما أقر الأول بارتكاب الواقعة، وأفاد بأن الثاني رافقه لمؤازرته لكنه لم يعتدي على المجني عليه، فتحرر محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.