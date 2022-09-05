شوبير: مدرب الأهلي الجديد؟ لم تظهر الرؤية بعد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أخر مستجدات بحث مجلس إدارة النادي الأهلي عن مدير فني جديد يقود الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، بعد إقالة البرتغالي ريكاردو سواريش مع نهاية الموسم.

وقال شوبير اليوم الإثنين، خلال برنامجه الإذاعي على محطة راديو (أون سبورت):" مدرب الأهلي الجديد؟ لم تظهر الرؤية بعد حتى هذه اللحظة".

وأَضاف:" هناك معسكر أوروبي للأهلي سيكون في هولندا ومعمول على أعلى مستوى، سيشهد خوض الفريق مباراتين وديتين".

وتردد في الساعات الماضية عدد من أسماء المدربين الأوروبيين لقيادة الأهلي في الموسم الجديد، أبرزهم السويسري مارسيل كولر صاحب الـ 62 عامًا، المدير الفني السابق لمنتخب النمسا والمدرب السابق لفرق بازل وبوخوم وكولون.

الأسم الآخر هو الصربي فلادات ميلويفيتش صاحب الـ52 عامًا، المدير الفني السابق لفريق الاتفاق السعودي والنجم الأحمر الصربي.

كما تردد في الساعات الماضية، اسم النمساوي إدي هوتر لتدريب الأهلي، قبل أن تؤكد صيحفة بيلد الإلمانية اليوم الإثنين، أن المدرب بات على مقربة من تولي القيادة الفنية لفريق لايبزيج الألماني.