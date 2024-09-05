مصدر رفيع المستوى: نتنياهو غير مهتم بعودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء

قال مصدر رفيع المستوى، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأخيرة بشأن مصر «تفتقد الواقعية».

وأضاف في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن «نتنياهو» يسعى من خلال تصريحاته تحميل الدول الأخرى مسئولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة، الذي شهد إبادة جماعية.

وأشار إلى أن «الأشهر الماضية أثبتت أن نتنياهو لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء، طالما ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية».

وأعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 3 سبتمبر الجاري، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم 2 سبتمبر، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت مصر رفضها لكل المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسئولين الإسرائيليين في هذا الشأن، مُحملة الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. وتؤكد جمهورية مصر العربية حرصها على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة، بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة.