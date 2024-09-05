 مصدر رفيع المستوى: نتنياهو غير مهتم بعودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء - بوابة الشروق
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مصدر رفيع المستوى: نتنياهو غير مهتم بعودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء


نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 3:45 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 3:45 م

 

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