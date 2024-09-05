 تركيا.. خليج إزمير يشهد كارثة بيئية مع نفوق الأسماك وارتفاع نسب التلوث - بوابة الشروق
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تركيا.. خليج إزمير يشهد كارثة بيئية مع نفوق الأسماك وارتفاع نسب التلوث

د ب أ
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 11:37 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 11:40 م

قال وزير البيئة التركي مراد كوروم في مدينة إزمير، غربي البلاد، إن الأسماك تنفق بأعداد كبيرة في خليج إزمير بسبب نقص الأكسجين في الماء.

وأضاف الوزير: "لم تعد هناك حياة تقريبا في مناطق معينة بالخليج. نفقت أسماكنا نتيجة نقص الأكسجين. ما يحدث في خليج إزمير كارثة بيئية. تعطل النظام البيئي".

ولاحظ السكان المحليون أن المياه جرفت الأسماك النافقة منذ أغسطس، وخيمت رائحة كريهة على الخليج.

وأوضح كوروم أن الاختبارات كشفت عن نسب صادمة، حيث وصلت نسبة الأمونيا إلى 50 ضعف ما يجب أن تكون عليه، في إشارة إلى أنه كان يتم التخلص من مخلفات المنازل والمصانع في الخليج دون تنقية.


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