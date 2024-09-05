وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: حياة المحتجزين ليست أهم من أمننا

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- ستروك: على إسرائيل ألا تنسحب من محور فيلادلفيا لأنها ستندم على ذلك لأجيال قادمة

قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك: "إن حياة الأسرى مهمة لكنها ليست أكثر أهمية من أمن إسرائيل"، وفق وصفها.

وأضافت أنه على إسرائيل ألا تنسحب من محور فيلادلفيا "لأنها ستندم على ذلك لأجيال قادمة"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ويأتي ذلك فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن جميع رؤساء فريق التفاوض سيلتقون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ أسبوعين.

وأضاف المسئولون، أن إسرائيل وحركة حماس متمسكتان بمواقفهما، وما يجري إحياء للمحادثات بـ"الإنعاش الصناعي"، وفق تعبيرهم، مشيرين إلى أنه لا تفاؤل بشأن تحقيق انفراجة بعد تقديم واشنطن مقترحا لسد الفجوات.

هذا وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن نتنياهو عقد جلسة مناقشة مع المجلس الوزاري المصغر لبحث الرد على ما سماه "مقتل الأسرى الإسرائيليين" الستة الذين عُثر على جثثهم بقطاع غزة قبل أسبوع.