رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: آمل أن تساهم صور وكالة أنباء الأناضول في معاقبة نتنياهو وعصابته

أعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، عن أمله في أن تصبح الصور التي يضمها كتابا "الدليل" و"الشاهد"، اللذان أصدرتهما وكالة الأناضول، وسيلة لمعاقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعصابته المجرمة في المحاكم الدولية.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في افتتاح ثاني معرض للصور الفائزة بالمسابقة الدولية "جوائز إسطنبول لأفضل صورة 2025" في قاعة دولمة بهتشه للفنون بإسطنبول.

وقال دوران، إن تركيا تسعى جاهدة لضمان التمثيل العادل للحقائق في وسائل الإعلام العالمية، في إطار رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان، من أجل "عالم أكثر عدلا".

وأضاف أن الصور التي بُذلت من أجلها جهود كبيرة ستلتقي بالمعنيين الحقيقيين على منصات مرموقة مثل "جوائز إسطنبول لأفضل صورة".

وقدم دوران، تهانيه في هذا الصدد لوكالة الأناضول وجميع موظفيها الذين بذلوا جهودا كبيرة لالتقاط هذه الصور.

ولفت إلى أن إسرائيل قتلت نحو 250 صحفيا في غزة لتوثيقهم حرب الإبادة الجماعية، وأن الوثائق التي تركوها خلفهم تعد أعمالا عظيمة مزقت جدار الصمت، وأيقظت ضمير العالم.

وأعرب دوران، عن أمله في أن يرى نتنياهو المجرم، وإدارته، وهم يتلقون أشد العقوبات في المحاكم الدولية، وأن يشهدوا على صور توثق ذلك.

وأضاف قائلا: "وفي هذا الإطار أود أن أذكر بأن وكالة الأناضول أنجزت عملا مهما، حيث تم تقديم كتابيها الدليل، والشاهد، كوثائق للجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى ضمير الرأي العام".

وعبر دوران، عن أمله في أن تكون الصور التي يضمها كتابا الدليل والشاهد، سببا في معاقبة نتنياهو وعصابته المجرمة أمام المحاكم الدولية.

يُذكر أن كتابي "الدليل" و"الشاهد" من إعداد وكالة الأناضول ويعدان من أبرز الأدلة الملموسة على ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة من جرائم.

وفي 21 مارس الماضي، أعلنت لجنة تحكيم مسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة"، أسماء الفائزين في المسابقة الدولية التي نظمتها وكالة الأناضول، في نسختها الحادية عشرة هذا العام.

وفاز 29 مصورا صحفيا بجوائز في نسخة المسابقة لعام 2025، التي شهدت منافسة بين 22 ألف صورة في 10 فئات تم التقاطها من مختلف أرجاء العالم.

ويمكن الاطلاع على الصور الحائزة على الجوائز في مختلف الفئات عبر الموقع "istanbulphotoawards.com".

وانطلق معرض صور الأناضول في إسطنبول في 26 أغسطس الماضي، ويستمر لغاية 7 سبتمبر الجاري.

وكانت وكالة الأناضول، افتتحت في يونيو الماضي، المعرض الأول للصور الفائزة بالمسابقة الدولية "جوائز إسطنبول لأفضل صورة 2025" في مركز "سي إس أو أدا" بالعاصمة التركية أنقرة.