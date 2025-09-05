يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مرسوما يتضمن إعادة اعتماد الاسم التاريخي "وزارة الحرب" كتسمية ثانية لوزارة الدفاع الأمريكية وفق ما أعلن عنه البيت الأبيض.

وبررت الرئاسة الأمريكية رغبة ترامب بتغيير الاسم بالقول إن "الرئيس يرى أن هذه الوزارة ينبغي أن تحمل اسما يعكس قوتها التي لا تضاهى وقدرتها على حماية المصالح الوطنية"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأضافت الرئاسة أن المرسوم يأمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث باتخاذ كل الإجراءات، ولا سيما لدى السلطة التشريعية، بما يكفل "تغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية بشكل نهائي إلى وزارة الحرب".

وكان ترامب قد أعلن في نهاية الشهر الماضي عزمه على استعادة التسمية التي كانت قائمة من 1789 إلى 1949.

* دوافع الخطوة

وقال ترامب يومها للصحفيين إن "اسم "الدفاع" دفاعي أكثر من اللازم، ونحن نريد أن نكون هجوميين أيضا".

وأوضح البيت الأبيض أن رغبة ترامب بتغيير الاسم لأنه يرى أن هذه الوزارة ينبغي أن تحمل اسما يعكس قوتها التي لا تضاهى وقدرتها على حماية المصالح الوطنية، مذكرا بأن الولايات المتحدة تمتلك أكبر جيش في العالم.

وبحسب البيت الأبيض، فإن الهدف هو فرض "السلام من خلال القوة" وضمان "احترام العالم للولايات المتحدة مرة أخرى".

* طبيعة الاستخدام

وسيسمح هذا الأمر باستخدام الاسم كعنوان ثانوي في المراسلات الرسمية، مع الإشارات إلى مناصب مثل "وزير الحرب"، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. ولا يزال التغيير القانوني الكامل بحاجة إلى موافقة الكونجرس.

جدير بالذكر أن وزارة الحرب، التي أُنشئت عام 1789، كانت تدير القوات البرية الأمريكية وتشرف على جميع فروع القوات المسلحة الأمريكية خلال الحربين العالميتين قبل أن يتم دمجها في وزارة الدفاع عام 1949.