علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، على إعلان وزارة الري عن وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود، قائلًا: "نحن بصفتنا مؤسسة تشريعية نساند كل قرارات القيادة السياسية فيما يتعلق بسد النهضة ومياه النيل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت: "عندما نتحدث عن مثل هذا المشروع، فإننا نتحدث عن الأمن القومي المصري".

ولفت إلى أن مصر ستنتهج كل الطرق السلمية في الحوار مع الجانب الإثيوبي، معقبًا: "ندعم كل مشروعات التنمية، بما لا يأتي بضرر على دولة أخرى، جاء هذا في معرض كلام الرئيس في العديد من المحافل الإقليمية، ونحن دائمًا في مصر داعمين لمشروعات التنمية المتبادلة".

وعقب: "نحن لدينا خبرات تراكمية في الطاقة، ويمكن أن نفيد بها الجانب الإثيوبي، لكن نسمح بالتعدي على حقوق مصر الشرعية في مياه نهر النيل".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، الدكتور محمد السباعي، قد صرح بأن مفاوضات سد النهضة "قد وصلت إلى طريق مسدود"؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.