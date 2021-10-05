التعليم العالي: تطعيم 48 ألف طالب يوميا و90% من الأساتذة والعاملين حصلوا على لقاح كورونا

المركزي للتنظيم والإدارة يوافق على استحداث الوظائف الخاصة بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي

قال الدكتور عادل عبدالغفار متحدث وزارة التعليم العالي، إن التقارير اليومية الواردة من رؤساء الجامعات بشأن استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد كشفت عن تطعيم نحو 48 ألف طالب وطالبة بمعدل يومي بلقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطعيم أكثر من 90% من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لـ"الشروق"، أن وزارة التعليم العالي وسعت نقاط التطعيم وتقديم الخدمات الصحية المتعلقة بكورونا داخل 60 جامعة لتصبح 302 نقطة يحصل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على اللقاحات المختلفة منها، مشيرا إلى أن التطعيم مستمر ومن المتوقع الانتهاء منه قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفي جامعة القاهرة، أعلن الدكتور محمد الخشت، عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على استحداث الوظائف الخاصة بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد للكلية، مشيرا إلى أن كلية النانو تكنولوجي هي أول كلية من نوعها في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط تتخصص في عدة علوم للتماشي مع وظائف المستقبل؛ بهدف إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين وتنشئة جيل من المبدعين والمجددين في هذا التخصص.

وقال الخشت، إن الهيكل الإداري تضمن عدة إدارات ووظائف جديدة طبقا لمقترح الجامعة الذي تقدمت به للجهاز في هذا الشأن؛ لتوفير هيكل تنظيمي محدد وموثق بشكل جيد، يمكن العاملين من الوصول إليه بسهولة، ويدعم التواصل بينهم أثناء ممارسة أعمالهم، ويقضي على الازدواجية والتكرار، ويعزز مبدأ التكامل بين الأنشطة المختلفة، ويساعد في تطوير الأداء الإداري وزيادة الكفاءة والفاعلية والإنتاجية، وتحقيق رضا العاملين.

وأشار إلى أن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي ستقوم بسد حاجة سوق العمل في مصر والمنطقة العربية والأفريقية، وأن خريجي الكلية سوف تتاح لهم فرص عمل جيدة بعد انتهاء دراستهم مباشرة، حيث لاتزال السوق المحلية والإقليمية في مجال منتجات المواد النانوية بكرًا، مضيفا أن خريجي الكلية ستكون أمامهم الفرصة للتدريب في أكبر معامل لتحضير وقياس خواص ووصف مواد النانو، وهو المركز المصري لتكنولوجيا النانو الذي تحتضنه الكلية.