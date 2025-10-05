بولندا تدفع بطائرات لحماية مجالها الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا

قالت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن طائراتها حلقت في وقت مبكر اليوم الأحد لحماية المجال الجوي بعد أن شنت روسيا غارات جوية على أوكرانيا.

وأعلن مسؤولون أوكرانيون عن تعرض منطقة لفيف القريبة من الحدود البولندية لوابل من الصواريخ والطائرات بدون طيار (درون).

وقالت قيادة العمليات في الجيش البولندي في منشور على منصة إكس: "تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب"، وفقاً لوكالة رويترز.

وكانت جميع أنحاء أوكرانيا في حالة تأهب قصوى للغارات الجوية لعدة ساعات خلال الليل، عقب تحذيرات من سلاح الجو من هجمات روسية على لفيف بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

وقال أندريه سادوفي رئيس بلدية لفيف، وهي مدينة بغرب أوكرانيا تبعد نحو 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا، إن أنظمة الدفاع الجوي في المدينة عملت بقوة على صد هجوم بطائرات بدون طيار أولا ثم صد هجوم صاروخي روسي.

وانقطعت الكهرباء عن أجزاء من المدينة منذ الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت جرينتش)، وقال سادوفي على تطبيق تيليجرام للرسائل إن "من الخطر الخروج إلى الشوارع".