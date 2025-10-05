السوريون يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشعب

فتحت المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات السورية اليوم الأحد أبوابها للبدء بعملية الاقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، إيذاناً بأوّل عملية لانتخاب أعضاء مجلس شعب سوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" بأن ذلك جاء وسط انتشار قوى الأمن الداخلي لتأمين مركز انتخابات مجلس الشعب.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن أن عدد المرشحين يبلغ 1568 يتنافسون على 140 مقعدا ، وتأجل إجراء الانتخابات في محافظة الرقة ومنطقة رأس العين في محافظة الحسكة إلى الأحد بعد القادم أو الذي يليه في حين بقيت أغلب دوائر محافظة الحسكة والسويداء مؤجله لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.