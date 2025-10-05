مصدر بحماس: الحركة وافقت على تسليم السلاح إلى هيئة فلسطينية مصرية بإشراف دولي

قال مصدر في حركة حماس، إن الحركة تلقت ضمانات أميركية تُلزم إسرائيل بعدم العودة إلى الحرب وبتنفيذ الانسحاب من قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء اليوم، أن «حماس وافقت على تسليم السلاح إلى هيئة فلسطينية مصرية بإشراف دولي».

وأوضح أن تسليم الأحياء من المحتجزين سيتم على دفعة واحدة، في المقابل سيستغرق تسليم جثامين القتلى بعض الوقت، وهناك مرونة أميركية.

وأشار إلى أن الحركة بدأت في عملية جمع جثث الإسرائيليين، وتقدمت بطلب عبر الوسطاء لوقف القصف لتسهيل هذه المهمة، لافتا إلى وجود «مرونة أميركية» بشأن الجدول الزمني لتسليم الجثامين.

وأكد أن إسرائيل «تعرف تمامًا» عدد المحتجزين لدى المقاومة سواء من الأحياء أو الأموات.

وأضاف أن إسرائيل تحاول عرقلة خطة غزة عبر مواصلة القصف، مشددا على أن الحركة «لن تنجر لمصيدتها».

وكشف عن وجود ضمانة أميركية بعدم المساس بالقادة في حال قرروا الخروج من قطاع غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن قرار خروج القيادات من القطاع «مرهون بقرارهم».

واختتم مشددا أن المفاوضات ستكون «سريعة ومكثفة»، مؤكدا أن مصلحة الحركة تقتضي تنفيذ خطة غزة بسرعة.