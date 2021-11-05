قال الإعلامي والكاتب خالد ميري، إنّ الحضور بالآلاف في حفلة مطرب الراب الشهير "ويجز" كان بمثابة صدمة للجميع.

وأضاف خلال برنامجه "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المشاهدات المليونية على فيديوهات "ويجز" تفسر سبب الإقبال الكبير على الحفلة الأخيرة التي أقيمت الجمعة الماضى، بمسرح المنارة أرينا بالتجمع الخامس، وأثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الراب انتشر بدايةً في أمريكا، وكان يعبر عن مشكلات وهموم المواطنين، وما يريدون قوله بطريقة يجدون فيها ذواتهم.

وأوضح أنّ الراب ليس شعرًا أو نثرًا، لكنه كلمات تحتوي على قافية، مشيرًا إلى أنّ دور الكبار والمثقفين محاولة التقرب من الأجيال وليس انتقادهم والابتعاد عنهم.

