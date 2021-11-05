 هند صبري عن علاقتها قديمًا بمنة شلبي: «مكناش بنطيق بعض» - بوابة الشروق
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هند صبري عن علاقتها قديمًا بمنة شلبي: «مكناش بنطيق بعض»

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 7:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 7:15 ص

قالت الفنانة هند صبري، إن علاقتها قديمًا بالفنانة منة شلبي كانت مليئة بالمشكلات، معقبة: "مكناش بنطيق بعض".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة "cbc"، مساء الخميس، أن هناك أشخاص عملوا على الإيقاع بينهما في بداية مشوارهما الفني، لكنّها لم تكشف هوية هؤلاء الأشخاص.

وتابعت: "كانوا بيروحوا لمنة يقولولها هند بتقول عليكي كذا وكذا، ويقولولي منة بتقولي عليكي.. كان فيه حرص شديد بيننا من وقت فيلم بنات وسط البلد".

وأشارت هند، إلى أنّ كلًا منهما رحبت بمشاركة الأخرى في العمل، موضحة أنهما حرصا على تصفية هذه الأجواء.

وأوضحت أن الأزمة بينهما لم تكن تصل لدرجة الخصام لكن كان بها حرص وقلق، إلى جانب المنافسة فيما بينهما على الأدوار الفنية.

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