لبنان يتعزم تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل

أعلن وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، اليوم الأحد، أن 462 هكتارا من الأراضي الزراعية والحرجية في الجنوب أحرقتها إسرائيل بـ"القذائف الفوسفورية"، وأشار أن بلاده ستقدم شكوى لدى الأمم المتحدة.

وقال ياسين في منشور عبر حسابه على منصة "أكس" (تويتر سابقاا) إن "462 هكتارا حرقتها قذائف العدو الاسرائيلي وأسلحته الفوسفورية على البلدات الحدودية في جنوب لبنان".

وأضاف: "تلك القذائف أشعلت أكثر من 100 حريق وامتدت على مساحات حرجية شاسعة ذات أهمية بيئية عالية وأراض زراعية وعشرات آلاف أشجار الزيتون"، وفقا لوكالة الأناضول.

ولفت ياسين إلى أن "لبنان سيتقدم بشكوى موثقة لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضد سياسة الأرض المحروقة واستخدام الفوسفور التي ينتهجها العدو الإسرائيلي".

والأربعاء، ذكر وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، أنه "بحسب مسح أولي، فإن ما لا يقل عن 40 ألف شجرة زيتون احترقت بالكامل نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان".

ومنذ نحو شهر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وجماعة "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.