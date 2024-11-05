شهيد ومصابون في قصف وإطلاق الرصاص على مواطنين بقطاع غزة

استشهد فلسطيني، وأصيب اثنان آخران مساء اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مواطنين وسط قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة «وفا»، إن شهيدا ومصابين وصلوا مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين المتواجدين في منطقة «تبة النويري» غرب مخيم النصيرات.

كما أصيب مواطنون في قصف نفذه طيران الاحتلال على منزل لعائلة سعد الله في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ396 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 17 شهيدًا و86 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 43 ألفًا و391 شهيدا، و102 ألف و347 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.