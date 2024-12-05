محكمة في بنجلاديش تحظر النشر في خطاب الكراهية الذي تطلقه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

أصدرت محكمة خاصة في بنجلاديش أوامرها بحظر النشر عبر جميع المنصات الإعلامية والشبكات الاجتماعية بشأن" خطاب الكراهية" الذي تطلقه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس.

وأصدرت لجنة تتألف من قاضيين بمحكمة جرائم الحرب الدولية، برئاسة جولام مورتوزا موزمدير، الأمر بعدما طلب الادعاء العام بمنع نشر خطاب الكراهية لرئيسة الوزراء التي تم الإطاحة بها.

وقال ممثل الادعاء جولام موناوار حسين للصحفيين إن المحكمة أصدرت أوامرها للسلطات بمحو أي محتوى يتعلق بهذا الشأن تم بثه بالفعل، وضمان عدم نشر المزيد.

وكانت إدارة بنجلاديش، بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، قد اتخذت إجراءات قانونية من خلال المحكمة ضد حسينة ومساعديها على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الانتفاضة التي أدت للإطاحة بها من منصبها في أغسطس الماضي.

وقال الادعاء إن خطاب الكراهية المتداول من جانب حسينة على منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن يرهب الشهود ويؤدي لإيذاء الضحايا وعرقلة التحقيقات الفعالة بشأن قمع السلطات للثورة.