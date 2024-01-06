مظاهرات في مدن وعواصم عالمية منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينة مالمو السويدية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا.