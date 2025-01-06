صحة الدقهلية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال احتفالات عيد الميلاد

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات المرورية في جميع المستشفيات والمنشآت الطبية على مستوى المحافظة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد لعام.

وشدد وكيل الوزارة على تواجد وزيادة الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والأقسام والعمل على مدار 24 ساعة، وتوفير الخدمات الطبية العاجلة، علاوة على مراجعة توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بمخزن الأزمات والكوارث.

وأكد مدكور، تأمين احتياطي أكياس الدم ومشتقاته، بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسي على مدار الساعة، لسرعة التعامل، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، إضافة إلى مراجعة مخزون الأكسجين وصلاحية المولدات ومخزون الوقود اللازم لتشغيلها، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لصحة الدقهلية.

وأشار وكيل صحة الدقهلية، إلى انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية بجميع أنحاء المحافظة؛ لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات والتجمعات والنوادي والكنائس.