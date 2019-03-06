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أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الوطنية المكسيكية، أمس الثلاثاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في المكسيك خلال الشهر الماضي إلى 8ر116 نقطة مقابل 9ر111 نقطة خلال يناير الماضي.

وقد ارتفع المؤشر بمقدار 94ر5 نقطة شهريا و4ر42 نقطة سنويا.

وارتفع مؤشر ثقة الأسر في المكسيك بالنسبة للـ 12 شهرا المقبلة بمقدار 52ر2 نقطة مقارنة بالشهر السابق وبمقدار 22 نقطة مقارنة بشباط/فبراير من العام الماضي.

وارتفع المؤشر الفرعي للثقة في أوضاع الاقتصاد الراهنة بمقدار 6ر11 نقطة شهريا و63 نقطة سنويا، أما مؤشر الثقة في المستقبل فارتفع بمقدار 13ر4 نقطة شهريا و9ر74 نقطة سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الزيادة الشهرية للمؤشر تم حسابها بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.