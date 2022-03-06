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شهدت أنحاء القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، نشاطا للرياح المثيرة للأتربة والرمال.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حذرت من طقس اليوم، فقد توقعت ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جميع الأنحاء وانخفاض مستوى الضغط الجوي السطحي.

من الظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد اليوم ضمن تأثرها بهذا المنخفض الخماسيني: نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تبدأ من غرب البلاد وتتقدم للداخل.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة بالقاهرة الكبرى والصعيد والوجه البحري، و70 كم/ساعة بسيناء والسواحل.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة 27-12

الإسكندرية 22-12

طنطا 27-11

المنصورة 27-12

بورسعيد 26-12

دمياط 24-11

المنيا 31-12

أسيوط 32-12

أسوان 36-16

الغردقة 30-17

شرم الشيخ 29-17

العريش 30-13