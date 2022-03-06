اعتقال ما يزيد على 64 شخصا خلال احتجاجات مناهضة للحرب في روسيا وسيبيريا

قالت مؤسسة «OVD-Info»، إن أكثر من 64 شخصًا اعتقلوا في احتجاجات مناهضة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أقصى شرق روسيا وشرق سيبيريا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الأحد، أضافت جماعة المراقبة أن أشخاصًا اعتقلوا خلال احتجاجات في مدينة فلاديفوستوك الروسية، المطلة على المحيط الهادئ، ومدينة إيركوتسك السيبيرية.

وأطلق متطوعون «OVD-Info»، في عام 2011، كوسيلة لرصد الاعتقالات أثناء الاحتجاجات الجماهيرية، وتطورت المؤسسة إلى مشروع تحليلي واسع النطاق يتعامل مع قضايا إنفاذ القانون في روسيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المعلومات بشكل مستقل، أو الوصول إلى المتحدثين باسم الشرطة في أي من المدينتين.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم الأحد، يومه الحادي عشر، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه «العمليات العسكرية»، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحلف شمال الأطلسي الناتو؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس السبت، إنه يتعين على الصين التوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا، نظرا إلى أن الدول الغربية لا يمكنها لعب هذا الدور.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.