ضبط 500 لتر سولار و150 كيلو سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم، بالتعاون مع مديرية التموين، حملة مكثفة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية، تحت إشراف محمد هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، يفيد بتمكن طارق أبو هواش، مدير الرقابة التموينية، من ضبط 500 لتر سولار محملة على إحدى السيارات، بهدف بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط أحد التجار التموينيين لتصرفه في 150 كيلو جرامًا من السكر التمويني بالسوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد المخابز لتصرفه في 7 شكائر دقيق بلدي، وضبط 3 مخابز لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن بمعدل يتراوح بين 5 إلى 19 جرامًا، إلى جانب 3 محلات سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار. كما قامت الحملة بفحص شكاوى المواطنين، وحررت محضرًا إداريًا بالوقائع.

وكانت الحملة برئاسة أحمد عبد الفضيل، بمرافقة صلاح المهدي، المفتشين بالإدارة.

