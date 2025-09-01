سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدى حادث وقع لمركبتين مدرعتين في بورت أو برنس، عاصمة هايتي، إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثمانية من رجال الشرطة الكينيين، وفقا لمسؤولين.

وكان أحد القتيلين والمصابون جميعهم ضمن بعثة مدعومة من الأمم المتحدة تعمل على مكافحة العصابات في هذا البلد الكاريبي المضطرب.

وقال المتحدث باسم البعثة المدعومة من الأمم المتحدة، جاك أومباكا، إن القتيل الآخر كان مدنيا.

وأفادت السلطات بأن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة وتم نقلهم جوا إلى جمهورية الدومينيكان المجاورة لتلقي العلاج.

ووقع الحادث مساء أمس الأحد على طول طريق كنسكوف – بيتيون – فيل في ضواحي العاصمة بورت أو برنس

وقال أومباكا إن الحادث وقع عندما تعطلت إحدى المركبات المدرعة التي كانت تسحب مركبة أخرى معطلة.

وبهذا ارتفع عدد رجال الشرطة الكينيين الذين قتلوا في هايتي إلى ثلاثة منذ بدء مهمة البعثة قبل أكثر من عام.