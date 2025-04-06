ماكرون يزور جامعة القاهرة يوم الاثنين وإطلاق شراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جامعة القاهرة غدا الاثنين في إطار زيارة الدولة التي يجريها إلى مصر.

وأعلنت الجامعة يوم الاثنين عطلة لجميع الطلاب في المقر الرئيسي وفرع الشيخ زايد، مع إرجاء الامتحانات المقررة في هذا اليوم.

ويصل ماكرون القاهرة الأحد في مستهل الزيارة، التي يلتقي خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاثنين، حيث تركز المحادثات الثنائية على مناقشة"الحاجة الملحة" لاستعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وهي المبادرة التي تحظى بدعم فرنسي.

ويشهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين القاهرة وباريس تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

كما يشهدان توقيع 10 اتفاقيات مؤسسية بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال، تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.

زيارة جامعة القاهرة والمتحف المصري

ويزور ماكرون جامعة القاهرة حيث يشهد توقيع شراكات بين جامعات فرنسية ومصرية.

كما يجري زيارة خاصة إلى المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه المقرر في يوليو المقبل

زيارة ماكرون للعريش

ويجري ماكرون زيارة إلى العريش حيث يجتمع مع فرق تابعة لمنظمات غير حكومية فرنسية ودولية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري.

كما يجتمع مع عناصر أمن فرنسيين يخدمون ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي المخصصة لمراقبة الحدود، والتي يفترض إعادة نشرها في معبر رفح.