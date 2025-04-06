الحوثيون: مقتل 4 أشخاص في غارات أمريكية

أعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، اليوم، مقتل 4 أشخاص وإصابة و16 آخرين في العاصمة اليمنة بصنعاء.

وقال بيان الوزارة إن هذه الحصيلة الأولية تأتي نتيجة الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت منزلا بمنطقة شعب الحافة في العاصمة صنعاء.

كان الطيران الأمريكي قد جدد غاراته على مناطق تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، مستهدفةً جزيرة استراتيجية في محافظة الحديدة غربي اليمن، ضمن العمليات العسكرية المستمرة للولايات المتحدة ضد الجماعة للأسبوع الرابع على التوالي.

وشن الطيران الأمريكي 4 غارات على جزيرة كَّمران شمال غربي مدينة الحديدة، بعد ساعات من تنفيذ المقاتلات الأمريكية 5 غارات على مواقع في الجزيرة التي تضم مطارا ومرسى مطلا على ممر الملاحة الدولي جنوب البحر الأحمر، حسب إعلام حوثي.