تأجيل الطعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية لـ4 مايو

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من المرشح الخاسر محمد عبد الكريم زهران، على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية، لجلسة 4 مايو المقبل.

وخلال جلسة اليوم الاثنين، التمس الطاعن من المحكمة إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم كل نماذج الحصر العددي الخاصة باللجان الفرعية، وعلى الأخص نموذج 12 ن، وكذا نموذج الحصر العددي للجنة العامة رقم 14 ن، على أن تكون هذه النماذج مقدمة بشكل ورقي وليس رقمي، بما يضمن سلامة الاطلاع عليها والتحقق من صحتها.

كما طلب إلزام الهيئة بتقديم جميع محاضر الفرز الخاصة بكل اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة رقم 10 بقسم شرطة المطرية، بجانب تقديم سجلات توقيعات الناخبين للجان محل التظلم.

وطالب الطاعن كذلك بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم كشف الحساب البنكي للمطعون ضده الرابع والمتعلق بالانتخابات، بالإضافة إلى تقديم محاضر إجراءات الفرز الخاصة بالمصريين في الخارج.

واختتم الطاعن طلباته بالتماس قبول الطعن شكلًا لاستيفائه جميع الأوضاع القانونية، وفي الموضوع وبصفة مستعجلة، ببطلان نتيجة دائرة المطرية.

وكان زهران، قد تقدم بطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الدائرة 10 بالقاهرة ومقرها المطرية، بفوز وائل الطحان، بسبب وجود تزوير ورشاوى انتخابية، وتوجيه للناخبين، وتلاعب في نتيجة العملية الانتخابية، بحسب ما جاء في مذكرة الطعن.