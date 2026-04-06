أفادت مصادر طبية في موريتانيا ان رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية الناشط والمعارض البارز يعقوب أحمد المرابط نقل إلى المستشفى يوم الأحد إثر اصابته باختناق وضيق تنفس حاد نتج عن قمع قوات الأمن الموريتانية بشدة لمسيرة احتجاجية ضد رفع اسعار المحروقات وغاز الطهي المنزلي.

وأوضحت المصادر في تصريح صحفي أن المعارض بدأ يستعيد وعيه لكن لا يزال يحتاج لقسط من الراحة واستخدام المزيد من التنفس الصناعي بالأكسجين الطبي لمعالجة حالة الإغماء وضيق التنفس التي تعرض لها جراء استنشاقه للغازات المسيلة للدموع.

وفي ذات السياق اتهمت الناشطة سعداني منت سدوم نائبة رئيس الحزب الشرطة باستخدام غازات مجهولة الطبيعة على المتظاهرين والتعدي عليها بالضرب والتنكيل وانها اصيبت اصابات في الكتف والساق جراء الضرب.

وأضافت أنه جرى اعتقال 67 متظاهرا وأن عددا من المتظاهرين أصيبوا بجروح جراء قمع قوات الأمن.

وفي غضون ذلك علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن عددا من النشطاء الموقوفين أخلي سبيلهم ليل الأحد الاثنين.

وكانت الشرطة الموريتانية قد قمعت في وقت سابق من مساء يوم الاحد مظاهرة للتنديد برفع اسعار المحروقات والغاز بدعوى أنها لم تحصل على الترخيص القانوني .