برلين تستدعي سفيرها من موسكو بعد وقوع هجمات سيبرانية على حزب شولتس وشركات ألمانية

استدعت الحكومة الألمانية سفيرها في موسكو الكسندر جراف لامبسدورف للتشاور لمدة أسبوع في برلين، وذلك في أعقاب الهجمات السيبرانية التي وقعت على حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وشركات ألمانية، حسبما أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين.

ووصفت المتحدثة هذه الخطوة بأنها "إجراء معتاد"، وقالت عن الهجمات إن الحكومة الألمانية تأخذ هذا الحدث بجدية بالغة باعتباره سلوكا ضد ديمقراطيتنا الحرة وكذلك المؤسسات التي تدعمها.

وتم الإعلان في وقت سابق، عن هجمات سيبرانية كانت وقعت منذ فترة طويلة على الحزب الاشتراكي وشركات ألمانية تعمل في مجالات الخدمات اللوجستية والتسليح والفضاء والطيران وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وحَمَّلَت الحكومة الألمانية وحدة في الاستخبارات العسكرية الروسية المسؤولية عن هذه الهجمات.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، صرحت خلال رحلتها في إستراليا في مدينة اديلايد في الأسبوع الماضي، بأن قراصنة روسا حكوميين هاجموا ألمانيا في الفضاء السيبراني.