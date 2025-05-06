الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش يدعو لتدمير غزة بالكامل

صرح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بأن النصر الإسرائيلي في غزة يعني بالنسبة له تدمير كامل القطاع وتهجير سكانه.

وفي حديثه في مؤتمر للمستوطنين في الضفة الغربية، رد سموتريتش على سؤال حول كيف سيبدو النصر في حرب غزة بالنسبة له.

وقال: "غزة مدمرة بالكامل". وذكر سموتريتش كذلك أنه يجب تركيز السكان في "منطقة إنسانية" في أقصى جنوب القطاع الساحلي، جنوب مستوطنة موراج الإسرائيلية السابقة. ومن هناك، يجب أن يغادروا غزة بأعداد كبيرة وينتقلوا إلى دول أخرى.

وادعى الوزير الإسرائيلي أنه في غضون ستة أشهر، لن يكون هناك أي وجود لحماس في غزة.

وتعتزم إسرائيل احتلال غزة بشكل دائم، وأصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليمات للجيش بالاستيلاء على قطاع غزة والإبقاء على احتلال طويل الأمد. ويتم حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من أجل الهجوم واسع النطاق.

وبحسب مصادر حكومية إسرائيلية، تشمل الخطة أيضا نقل السكان الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه. وذكرت حكومة الاحتلال أن هدفها هو هزيمة حركة حماس الفلسطينية وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، على حد زعمهم.

ومع ذلك، يضغط سياسيون من اليمين المتطرف مثل سموتريتش أيضا من أجل إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، والتي انسحبت منها إسرائيل قبل 20 عاما.