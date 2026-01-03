ترامب: الضربة الأمريكية لفنزويلا أنقذت أرواحا وأرسلت رسالة حاسمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا جاءت في إطار مواجهة تهريب المخدرات، مؤكدًا أنها "أنقذت أرواحًا" وأرسلت رسالة واضحة بأن واشنطن "لن تسمح بعد الآن بالضغط عليها من أي دولة".

وفي اتصال هاتفي مع شبكة "فوكس نيوز"، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لتنفيذ العملية على مراحل، بما في ذلك موجة ثانية إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات مباشرة مع الرئيس الفنزويلي المعتقل، ودعاه إلى الاستسلام، لكنه رفض.

وأضاف ترامب أن العملية نُفذت "بشكل جراحي ودقيق وأكثر قوة" من أي سيناريو آخر كان مطروحًا، واصفًا إياها بأنها "رمز مهم للغاية" يعكس تغيرًا في النهج الأمريكي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة "خرج عن السيطرة"، لافتًا إلى أن 97% من المخدرات كانت تدخل سابقًا عبر البحر، قبل أن تتراجع هذه النسبة بشكل كبير نتيجة الإجراءات الأمريكية، مشيرًا إلى تراجع ملحوظ في حركة السفن المحملة بالمخدرات.

وأوضح أن الضربة الأخيرة كانت جزءًا من خطة أوسع لوقف التهريب برًا وبحرًا، معتبرًا أن ما تحقق حتى الآن "مذهل"، ويبعث برسالة ردع واضحة.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة تفقد نحو 300 ألف شخص سنويًا بسبب المخدرات، قائلًا إن بلاده "لن تسمح باستمرار ذلك بعد الآن مع أي دولة"، ومقارنًا هذا الرقم بعدد ضحايا الحرب الأهلية الأمريكية.



