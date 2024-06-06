ارتفاع العجز التجاري لأمريكا إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2022

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ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال أبريل الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أن العجز التجاري ارتفع خلال أبريل إلى 74.6 مليار دولار مقابل 68.6 مليار دولار خلال مارس وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز إلى 76.1 مليار دولار مقابل 69.4 مليار دولار خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ورغم أن العجز التجاري جاء أقل من التوقعات فإنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ سجل 75.3 مليار دولار في نوفمبر 2022. جاءت الزيادة في قيمة العجز التجاري نتيجة ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 2.4% إلى 338.2 مليار دولار بعد تراجعها بنسبة 1.5% إلى 330.2 مليار دولار خلال مارس الماضي.

وعكست الزيادة في قيمة الواردات الارتفاع الحاد في واردات السيارات ومكوناتها والمحركات. كما سجلت واردات السلع الرأسمالية مثل أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات والإمدادات الصناعية والمواد الخام بما في ذلك النفط نموا ملحوظا خلال أبريل.

في الوقت نفسه، أظهر تقرير وزارة التجارة نمو الصادرات الأمريكية خلال أبريل بنسبة 0.8% إلى 263.7 مليار دولار بعد تراجعها بنسبة 1.7% إلى 261.6 مليار دولار خلال مارس.

وفي حين زادت صادرات الولايات المتحدة من السلع الرأسمالية والأدوية، تراجعت صادراتها من الإمدادات الصناعية والمواد الخام. وقالت وزارة التجارة، إن العجز في ميزان تجارة السلع ارتفع خلال أبريل إلى 99.2 مليار دولار مقابل 93.3 مليار دولار في مارس.

وتراجع فائض ميزان تجارة الخدمات إلى 24.7 مليار دولار مقابل 24.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.