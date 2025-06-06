شنت مديرية الصحة في بني سويف حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية، أسفرت عن ضبط 138.5 كيلو جراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

وتلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريراً ميدانياً من وكيلة وزارة الصحة، الدكتورة سماح جاد، أوضح أن الحملة نُفذت بإشراف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن، واستهدفت عدداً من المنشآت الغذائية بالمحافظة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 120 كيلو جراماً من مصنعات اللحوم الفاسدة، و2.5 لتر من زيت طعام منتهي الصلاحية، إضافة إلى إعدام 16 كيلو جراماً من المخللات لتغير خواصها الطبيعية. كما تم سحب عينتين من زيوت الطعام وإرسالها للتحليل بالمعمل الإقليمي.

وتم تحرير 6 محاضر جنح صحية، بينها محضران لمخالفة القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1967، وأربعة محاضر لمخالفة القرار رقم 97 لسنة 1967، كما تم تحرير محضر ضبط بالوقائع، وأُحيلت المخالفات إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ على أهمية استمرار الحملات الرقابية، خاصة خلال الأعياد، مع ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، مشيداً بجهود فرق التفتيش في حماية المجتمع من أي ممارسات تضر بالصحة العامة.