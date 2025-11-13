كندا: سنواصل الدعوة إلى تدفق المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق

أعلنت كندا، اليوم، أنها ستواصل دعواتها بخصوص إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

جاء ذلك في تصريح صحفي لوزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، اليوم الخميس، عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى في منطقة نياجرا الكندية، أكدت خلاله أن هناك "حاجة ملحة للسلام والاستقرار الدائم" في الشرق الأوسط.

وأضافت أنه بالنسبة للوضع الإنساني في غزة "سنواصل الدعوة إلى تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق"، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، حثت مجموعة السبع الصناعية، الأربعاء، على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددة على دعمها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إحلال السلام في القطاع.

وأصدرت المجموعة بيانا، دعت فيه جميع الأطراف المعنية بغزة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تدخل وعلى نطاق واسع.