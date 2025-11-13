المفوضية الأوروبية للشئون الإنسانية: لا كلمات تصف كارثة السودان وندين الفظائع المرتكبة

قالت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشئون الإنسانية إيفا هرنتشيروفا، إنه لا توجد كلمات تصف كارثة السودان الإنسانية، معربة عن إدانتها للفظائع المرتكبة.

وأضافت في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس: «هذه الأزمة سيئة للغاية، والسودان ينزف، يمكنني أن أقول إنه لا توجد أي كلمات يمكن أن أعبر عن مدى سوء هذه الكارثة الإنسانية، وهذا مختلف عن أي مكان حول العالم حيث كنا نحاول تقديم المساعدة».

وأوضحت أنّ الأمر يفوق الاحتياجات الإنسانية الكثيرة والبالغة، مضيفة: «لهذا نحاول بكل السبل توفير المساعدة الأساسية، ومن المهم أيضا للغاية أن نذكر أن الاتحاد الأوروبي يدين كل أنواع الفظائع التي تحدث في السودان بأقوى العبارات الممكنة».

وذكرت أن ما يحدث في السودان بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني؛ لأن التجويع والقتل يستخدمان كسلاح في الحرب، داعية الأطراف والأطراف المتحاربة كافة إلى العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، والموافقة على وقف إطلاق نار فوري ودائم.

وطالبت بوصول إنساني غير معرقل لهذه المساعدات وللعاملين في المجال الإنساني، حتى يستطيعوا إيصال هذه المساعدات إلى من هم في حاجة ماسة إليها.