يعتقد البعض أن الحزن والتوتر والإحباط يتوقف تأثيرهم عند الحالة النفسية السيئة أو الاكتئاب، ولكن الأمر أكبر من ذلك؛ حيث إنهم يؤثرون على صحة القلب الذي يتضرر بشدة حينما يقع الإنسان في مشكلة أو ينفصل عن حبيب، فكيف يحدث ذلك؟

تقول الدكتورة نيكا جولدبرج، مدير المركز الطبي في مركز "جوان إتش تيش" لصحة المرأة في مركز جامعة نيويورك، إن الإنسان حينما يشعر بالضغط أو القلق أو الإحباط أو الاكتئاب فإنه يكون ليس قادرًا على اتخاذ قرارات صحية مفيدة للجسم، مضيفة أن 1 من كل 10 أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 18 وأكثر، يعانون من الاكتئاب ويمكن أن يتعرض 33% منهم للأزمات القلبية إذا لم ينقذوا أنفسهم من الحزن.

وأوضحت أن الاكتئاب يتسبب في حدوث أشياء فسيولوجية بالجسم منها زيادة هرمونات الإجهاد، ومستويات أعلى من الكورتيزول، ومستويات أعلى من الجلوكوز، وكل ذلك له تأثير ضار على القلب، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

وأكدت أن الاكتئاب والتوتر يجعلان المصابين بهما يجدون صعوبة في تناول الأطعمة الصحية أو ممارسة الرياضة أو الابتعاد عن التدخين، وكل ذلك يزيد من الضغط على القلب، وهذا رد فعل طبيعي في هذه الحالة؛ لأن الإنسان يحاول الوصول إلى الراحة مهما كان الثمن دون النظر إلى أضرار ذلك على الجسم.

ونصحت مدير المركز الطبي لصحة المرأة، بعدة أمور للحفاظ على صحة القلب خلال الشعور بالإحباط والضغط والاكتئاب، وهي:

- ممارسة الرياضة

يمكن العودة للرياضة تدريجيًا لأن الجسم سيرفضها في البداية، ولكن مع اتخاذ قرار صارم بالمواظبة على التمارين سيتخلص الجسم من التوتر والإجهاد سريعًا.

ويمكن بدلًا من التمارين، المشي 30 دقيقة يوميًا أو حتى 10 دقائق لأن هذا يحسن من صحة القلب ويساعد في تعزيز الصحة النفسية.

- تناول الطعام الصحي

الطعام غير الصحي أحيانًا يكون له مذاق لذيذ ويلجأ له الإنسان عند التوتر والاكتئاب، ولكن الالتزام بنظام صحي خلال فترة التعرض لمواقف عصبية سيكون جيدًا للجسم.

وللحصول على أفضل نظام صحي للقلب والجسم بشكل عام، يجب تقليل الدهون والسكريات والسعرات الحرارية والصوديوم، والتركيز على السلطات والخضروات الطازجة والفواكه والحليب.

- الإقلاع عن التدخين

لابد من الإقلاع عن التدخين أو على الأقل التقليل منه؛ لأن هذا يحافظ على صحة القلب خلال فترة الاكتئاب والتوتر.

- التأمل

يساعد التأمل أيضًا في تعزيز صحة القلب وإنهاء حالة الحزن، ويمكن استبدال ذلك بالاستماع إلى الموسيقى أو قراءة كتاب أو حتى الاستحمام بالماء الدافئ.