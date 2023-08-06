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كشف سبب تراجع فيراتي عن الانتقال للدوري السعودي

محمد ثابت
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 12:49 م | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 12:49 م

كشف تقرير صحفي عن سبب تراجع الإيطالي ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان، عن الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فيراتي كان قريبًا من الانتقال لـ الهلال السعودي، كما انضم أهلي جدة إلى سباق التعاقد مع الإيطالي في الأسابيع الأخيرة.

وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فيراتي كان غاضبا من لويس إنريكي، المدرب الجديد لباريس، بسبب طريقة إدارته للفريق ولسوق الانتقالات، لهذا السبب قرر الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء.

أوضحت الصحيفة أن باريس عقد جلسة طارئة ونجح في حل الأزمة بين فيراتي وإنريكي، لذا تراجع اللاعب الإيطالي عن فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي.

وكان فيراتي قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2012 وينتهي تعاقده الحالي في عام 2026.


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