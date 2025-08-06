الحكومة الأمريكية تقترح تخفيف بعض القيود على المسيرات التي تحلق لمسافات طويلة

اقترحت الحكومة الأمريكية قاعدة اتحادية جديدة اليوم الثلاثاء تسهل على الشركات استخدام الطائرات المسيرة لمسافات أطول بعيدا عن نظر مشغليها دون الحاجة إلى الحصول على تصاريح مرهقة.

وقد وافقت الحكومة الاتحادية بالفعل على 657 تصريحا للسماح لشركات مثل أمازون وخدمات رئيسية بتسيير مسيرات في ظروف معينة، ولكن عملية منح التصاريح جعلت الأمر صعبا. وتؤسس القاعدة الجديدة عملية واضحة لمشغلي الطائرات المسيرة للحصول على موافقة لاستخدام المسيرات بهذه الطريقة.

وقد ضغطت الصناعة منذ فترة طويلة من أجل تطبيق القاعدة لأن القدرة على تشغيل الطائرات المسيرة بعيدا عن الأنظار تفتح العديد من الاحتمالات لاستخدامها. وتمكن القدرة على القيام بذلك من استخدام المزيد من الطائرات المسيرة لعمليات التسليم والتوصيل وفحص البنية التحتية مثل الجسور وخطوط الكهرباء واستخدامات أخرى في الزراعة مثل رش الأسمدة على آلاف الأفدنة في المزارع الكبيرة.

وتحدد القاعدة الظروف التي يمكن فيها استخدام الطائرات المسيرة. وسيتم السماح لهذه الرحلات خارج نطاق الرؤية بالتحليق فقط تحت ارتفاع 400 قدم، وهناك احتياطات لضمان ألا تعطل حركة الطيران وتتسبب في مشكلات حول المطارات، حسبما قال مدير إدارة الطيران الاتحادية برايان بيدفورد. وأضاف أنه ينبغي أن تكون الطائرات المسيرة مزودة بتقنية لتجنب الاصطدام لإبقائها بعيدة عن الطائرات والمسيرات الآخرى كما ستسمح القاعدة للمسيرات أن يصل وزنها إلى 1320 رطل، بما في ذلك حمولاتها.