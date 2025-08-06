واشنطن تلغي تمويل عشرات مشاريع لقاحات الفيروسات التنفسية وسط تشكيك في تقنيات التصنيع

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة أنها ستقوم بإلغاء عقود وسحب التمويل من بعض مشاريع تطوير اللقاحات المخصصة لمكافحة الفيروسات التنفسية مثل فيروس كورونا والإنفلونزا.

وأفاد وزير الصحة الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، المعروف منذ فترة طويلة بانتقاداته للقاحات، في بيان صدر يوم الثلاثاء، بأن الوزارة ستوقف مشاريع لتطوير لقاحات تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وجميعها تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي الرسول.

ويبلغ عدد هذه المشاريع 22 مشروعا، تقودها بعض كبرى شركات الأدوية في البلاد، مثل شركتي "فايزر" و"موديرنا"، وتهدف إلى الوقاية من الإنفلونزا، وكوفيد 19، وعدوى فيروس "إتش 5 إن 1" المعروف بإنفلونزا الطيور.

ونُسب إلى لقاحات الحمض النووي الريبوزي الرسول الفضل في إبطاء تفشي جائحة كورونا في عام 2020.

وقال كينيدي في بيانه الصادر يوم الثلاثاء إنه يرغب في أن تتخلى الوزارة عن هذا النوع من اللقاحات، داعيا إلى البدء في "الاستثمار في حلول أفضل"، إلا أنه لم يقدّم أي تفاصيل حول ماهية هذه التقنيات البديلة.