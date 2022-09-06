ناجلسمان ونوير يضعان بايرن بين المرشحين للتتويج بدوري أبطال أوروبا

رشح المدرب جوليان ناجلسمان ومانويل نوير، قائد الفريق، فريقهما بايرن ميونخ الألماني، للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك قبل خوض المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة غدا الأربعاء.

وقال ناجلسمان، اليوم الثلاثاء :"ينبغي أن يتواجد بايرن ميونخ دائما في قائمة المرشحين، وهناك أيضا فرق قليلة أخرى".

وأضاف :" في النهاية من المهم فعل شيء بشأن هذا الأمر بدلا من الحديث عنه".

وكان مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاجي أكد، في وقت سابق من اليوم، على اعتقاده بأن بايرن ميونخ قادر على أن يكون ملك أوروبا للمرة السابعة بعدما توج بآخر ألقابه في عام 2020.

ولكن بايرن ميونخ ودع البطولة في الموسم الماضي من دور الثمانية أمام فياريال، وهو الأمر الذي لم يتمكن نوير من نسيانه حتى الآن.

وقال نوير :" نحن أحد الفرق المرشحة، لم نتمكن من الذهاب بعيدا في آخر موسمين".

وأضاف :"وداع البطولة أمام فياريال كان مؤلما، وينبغي أن نكون من بين المرشحين، ونريد أن نثبت ذلك".

وسيخوض بايرن مباراته أمام إنتر ميلان بصفوف مكتملة بعدما انتظم المهاجم الصاعد ماتيس تيل في التدريبات الجماعية.

وغاب المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 17 عاما عن المباراة التي تعادل فيها بايرن ميونخ مع يونيون برلين 1/1 يوم السبت الماضي.

وقال توماس مولر، الذي استبعد من التشكيل الأساسي في مباراة يونيون بناء على رؤية المدير الفني جوليان ناجلسمان :" المدرب سيجهزنا بشكل جيد للمباراة".

ويتوقع أن يعود مولر - 32 عاما - للتشكيل الأساسي للفريق أمام إنتر ميلان، كما أن هناك احتمالية لعودة لوكاس هيرنانديز.

ويسعى ليون جوريتسكا لاعب وسط الفريق للعودة للعب بعد تعافيه من إصابة في الركبة، ولكن يرجح أن يشارك في اللقاء مارسيل سابيتزر، الذي يقدم عروضا جيدة، بجوار جوشوا كيميتش.