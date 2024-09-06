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أعداد جريدة الشروق
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استجابة لـ«الشروق».. محافظ الشرقية يتدخل لحل أزمة قبول 520 طالبًا في المرحلة الثانوية بعد شكاوى أولياء الأمور

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية
فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 1:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 1:22 ص

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، متابعته عن كثب لشكاوى أولياء أمور 520 طالبًا وطالبة من المتقدمين للالتحاق بالمرحلة الثانوية "خدمات" في مدينة العاشر من رمضان، والتي عرضتها جريدة «الشروق» قبل ساعات.

وقال محافظ الشرقية في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنه وجه المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بتخصيص 10 إدارات تعليمية بشكل عاجل لاستيعاب الطلاب المتضررين وقبول ملفات التحاقهم بأيٍ من المدارس الموجودة في نطاق تلك الإدارات.

وأكد محافظ الشرقية أن ضوابط القبول سارية على الجميع، إلا أنه فور تلقي شكاوى الأهالي - والتي نشرتها «الشروق» - تدخل بنفسه لحل الأزمة حفاظًا على مستقبل الطلاب والطالبات.

كان عدد من أولياء أمور 520 طالبًا وطالبة من الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بإدارة العاشر من رمضان التعليمية بمحافظة الشرقية قد اشتكوا عبر «الشروق»، متضررين من مطالبة الإدارة التعليمية لهم بسحب ملفات أبنائهم من صفوف التعليم الثانوي "خدمات" بعدما تم التقديم إلكترونيًا وفقًا للدرجات التي أقرها التنسيق وهي 195 درجة.

وتواصل محافظ الشرقية مع «الشروق» ليؤكد متابعته لشكاوى أولياء الأمور وتدخله بشكل عاجل لحل الأزمة.
 

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