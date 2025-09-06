هيئة المجتمعات العمرانية تتجه إلى منح تسهيلات للمطورين فى سداد رسوم تحسين الطريق الصحراوى

• مصادر: مخاطبات رسمية لمطورين بالسداد «كاش» أو ٥٠٪ دفعة مقدمة وتقسيط المبلغ المتبقى

تتجه هيئة المجتمعات العمرانية إلى تعديل آلية سداد رسوم تحسين الطريق الصحراوى لتصبح ٢٠٪ دفعة مقدمة والباقى على ٥ سنوات بفوائد بدلا من سداد نصف الرسوم دفعة واحدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن المجتمعات العمرانية سبق أن أخطرت المطورين قبل أسبوعين بسداد الرسوم المستحقة عليهم إما كاش أو سداد ٥٠ ٪ دفعة مقدمة والمبلغ المتبقى على ثلاثة سنوات بدون أقساط.

وبحسب أحد كبار المطورين فإن وزارة الإسكان وعدت المطورين بإعادة النظر فى آليات السداد مع استمرار قيمة الرسوم والمساحات المنطبق عليها.

وتتوزع رسوم تحسين «الصحراوى» بواقع 1500 جنيه للشريحة الأولى على اتجاهى الطريق بعمق واحد كم والشريحة الثانية 750 جنيها بعمق 3 كم والثالثة 500 جنيه بعمق 7 كم.

أضافت المصادر أن الهيئة اوقفت التعامل مع جميع الأراضى والمشروعات المخاطبة برسوم التحسين لحين سداد الدفعة المقدمة.

كانت آلية السداد المعمول بها تقوم على دفع 50% دفعة مقدمة والمبلغ المتبقى على ثلاثة سنوات بدون فوائد للأراضى تحت التطوير، وسداد 20% دفعة مقدمة والمبلغ المتبقى على 5 سنوات للأراضى المنماة قبل منطقة وصلة دهشور.

وأعلنت غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية أنه تم التوافق مع وزارة الإسكان على استبعاد أية مشروعات تامة البناء من نطاق هذه المطالبات، وأن الأراضى المبيعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق.

أضافت الغرفة فى بيان صادر عنها أنه تم التوافق على أن الأراضى الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2% إلى 7% تتطبق عليها قرارات الأرض الزراعية وليس التطوير العمرانى، والاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الأخيرة، مع تقديم مطلب جار دراسته وهو سداد الدفعة الأولى على مدار العام حفاظا على التدفقات النقدية فى الشركات.

طريق مصر إسكندرية الصحراوى طريق حر وأحد الطرق الرئيسية فى جمهورية مصر العربية، تم إنشاؤه عام 1935، يربط بين القاهرة ومدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالى 220 كم، وتبلغ سعة الطريق فى الاتجاه الواحد أربع حارات مرورية مخصصة للسيارات، وحارتين مروريتين مخصصتين للنقل الثقيل.