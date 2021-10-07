شيخ الأزهر خلال لقاءه وزير التسامح الإماراتي: الساحة العالمية مهيئة للتعايش وقبول الآخر

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي.



وقال الإمام الأكبر إن الساحة العالمية الآن أصبحت مهيئة للتعايش وقبول الآخر أكثر من أي وقت مضى؛ نظرا لما يقوم به القادة الدينيون من جهود لنشر ثقافة السلام والأخوة، وبيان موقف كل دين من انفتاح أتباعه على أصحاب الديانات الأخرى، ودعم الاندماج الإيجابي بينهم، وغلق الأبواب في وجه مروجي الكراهية وتجار التعصب.



وأكد، أن اجتماعات ممثلي الأديان لمناقشة كافة القضايا المعاصرة، ومحاولة التوصل لحلول بشأنها؛ لهو نموذج عملي لحوار الأديان المثمر.



وأشاد الإمام بدور دولة الإمارات في دعم قيم التسامح والأخوة وهو ما تجلى في استضافتها التاريخية لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، تلك الوثيقة التي تعد مصباحا يضئ الطريق لكل محبي الخبر والسلام .



من جانبه، أعرب وزير التسامح الإماراتي عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو صمام أمان الأمة الإسلامية، وأن مواقف الإمام الأكبر شيخ الأزهر معبرة تماما عن حقيقة الإسلام ووسطيته وسماحته، وأن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ ثقافة التسامح ودعم قيم التعايش والأخوة الإنسانية بدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.