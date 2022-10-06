عقوبات أوروبية جديدة على موسكو مع فرض حد أقصى على سعر النفط الروسي

اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الخميس، حزمة عقوبات ثامنة على روسيا سيتم بموجبها وضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي المُصَدر، وإضافة قيود تجارية أخرى وحظر للسفر.

وجاء في بيان إخباري أن الحزمة "تستجيب لتصعيد روسيا المستمر والحرب غير الشرعية على أوكرانيا، بما في ذلك الضم غير القانوني لأراض أوكرانية استنادا إلى (استفتاء) صوري، وتعبئة المزيد من القوات، وإطلاق تهديدات نووية صريحة".

وتحدد التدابير الجديدة، الأساس لوضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي الذي يتم شحنه إلى دول ثالثة، حسبما تم الاتفاق عليه من قبل، من جانب مجموعة السبع لكبرى الاقتصادات في العالم.

وبموجب الحد الأقصى، لن يتم حظر نقل النفط فقط، بل سيتم منع تقديم خدمات الشحن أيضا، بما في ذلك الخدمات المالية وخدمات التأمين، وذلك إذا بيع النفط بسعر أعلى من حد محدد.

غير أن مستوى السقف السعري يجب أن يتم الاتفاق بشأنه من جانب مجموعة السبع، وتتم الموافقة عليه بالإجماع من الدول الأعضاء السبع والعشرين بالاتحاد الأوروبي.

وتضيف أحدث حزمة من الإجراءات العقابية، حظر استيراد بقيمة 7 مليارات يورو (6.9 مليار دولار)، إلى جانب القيود التجارية القائمة، بما يستهدف منتجات الصلب والبلاستيك ومواد كيميائية معينة من بين منتجات أخرى.

وتشمل قيود التصدير الإضافية حظر التجارة في سلع معينة تستخدمها وزارة الدفاع وقطاع الأمن في روسيا، بما في ذلك مكونات الكترونية معينة، عُثر عليها في أسلحة روسية بساحات القتال.

وتضيف حزمة العقوبات الجديدة أشخاصا إلى قائمة الأفراد الذين لهم أصول مجمدة في الاتحاد الأوروبي، ولا يُسمح لهم بالسفر إلى التكتل.

ويستهدف هذا الإجراء، الأفراد المشاركين في احتلال وضم أراض أوكرانية، وكذلك مسؤولي دفاع روس كبار.