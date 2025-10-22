أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة حول العالم يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة

دعت أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة حول العالم، من بينهم مسئولون إسرائيليون سابقون ومفكرون وفنانون حاصلون على جوائز عالمية، إلى فرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي بسبب ما وصفوه بأنه "أفعال غير مقبولة تصل إلى حد الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة موجهة إلى الأمم المتحدة وقادة العالم، تطالب بمحاسبة الاحتلال على ممارساتها في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وصدرت الرسالة التي نشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية بالتزامن مع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وسط تقارير عن نية بعض الدول الأوروبية التراجع عن مقترحات لفرض عقوبات على تل أبيب بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وقال الموقعون في رسالتهم: "لم ننس أن القوانين والمواثيق الدولية التي أنشئت لحماية حياة الإنسان جاءت ردا على الهولوكوست، لكن إسرائيل انتهكت تلك الضمانات بشكل منهجي ومتكرر".

وشملت قائمة الموقعين أسماء لافتة مثل أبراهام بورج، الرئيس الأسبق للكنيست الإسرائيلي، ودانييل ليفي المفاوض الإسرائيلي السابق في مفاوضات السلام، إلى جانب الكاتب البريطاني مايكل روزن، والكندية ناعومي كلاين، والمخرج الحائز على جائزة الأوسكار جوناثان جليزر، والممثل الأمريكي والاس شون، والفائز بجائزة بوليتزر بنيامين موزر، إضافة إلى الفائزتين بجائزة "إيمي" إيلانا جليزر وهانا آينبايندر.

وطالب الموقعون قادة العالم بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتجنب التواطؤ في انتهاكات القانون الدولي من خلال وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات محددة الهدف، مع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، ورفض الادعاءات الزائفة بمعاداة السامية ضد الأصوات المطالبة بالسلام والعدالة.

وجاء في الرسالة أيضا: "ننحني برؤوسنا في حزن لا يقاس، فيما تتزايد الأدلة التي تشير إلى أن أفعال إسرائيل تستوفي التعريف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية".

ومن بين الموقعين الآخرين على الرسالة المايسترو الإسرائيلي إيلان فولكوف، والكاتبة المسرحية V (المعروفة سابقا باسم إيف إنسلر)، والكوميديان الأمريكي إريك أندريه، والروائي الجنوب أفريقي الحائز على جائزة بوكر دامون جالجوت، والصحفي والمخرج الإسرائيلي الحائز على جائزة الأوسكار يوفال أبراهام، والفائز بجائزة توني توبي مارلو، والفيلسوف الإسرائيلي عمري بويم.

وقال الموقعون في ختام رسالتهم: "تضامننا مع الفلسطينيين ليس خيانة لليهودية، بل تحقيق لجوهرها. فعندما علّمنا حكماؤنا أن من يدمّر حياة إنسان كأنه دمر عالما بأسره، لم يستثنوا الفلسطينيين. لن نرتاح حتى يتحول وقف إطلاق النار إلى نهاية للاحتلال والفصل العنصري".